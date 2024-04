Tennisser Alcaraz hoopt op deelname aan masterstoernooi Madrid

Carlos Alcaraz hoopt dat hij zijn titel op het masterstoernooi van Madrid kan verdedigen. De Spaanse nummer 3 van de wereldranglijst zegt echter dat het onzeker is of hij fit genoeg is om dat te kunnen doen.

Alcaraz meldde zich zondag op het laatste moment af voor het tennistoernooi van Barcelona. Hij had nog te veel last van een blessure aan een onderarm, waardoor hij ook al ontbrak op het toernooi van Monte Carlo. Het masterstoernooi van Madrid begint op 22 april.

“Mijn intentie is om te spelen op de Madrid Open, maar ik ben over niets zeker”, zei Alcaraz. “Ik wil niet te snel dingen beloven en ik wil niet zeggen dat ik 100 procent ben op het toernooi, maar dat is wel mijn plan. We gaan alles doen wat in onze macht ligt.”

Tweevoudig grandslamwinnaar Alcaraz bereidt zich voor op Roland Garros. Hij won vorig jaar de graveltoernooien van Barcelona en Madrid. Dit jaar won hij het toernooi van Indian Wells voor de tweede keer op rij.