Tsitsipas terug in top 10, Van de Zandschulp zakt drie plekken

Stefanos Tsitsipas is teruggekeerd in de top 10 van de mondiale tennisranglijst. De 25-jarige Griek schreef zondag het masterstoernooi van Monte Carlo op zijn naam.

Tsitsipas, die in de eerste maanden van het jaar weinig aansprekende resultaten behaalde, steeg van de twaalfde naar de zevende plaats. De Noor Casper Ruud, zijn tegenstander in de eindstrijd in Monte Carlo, verruilde de tiende plek voor de zesde.

Tallon Griekspoor is op plaats 25 de beste Nederlander. Botic van de Zandschulp zakte drie plaatsen en staat nu 89e. De nummer 2 van Nederland komt deze week in actie op het ATP-toernooi van München, waar hij vorig jaar in de finale stond. Mocht hij snel worden uitgeschakeld in Duitsland, dan valt hij uit de top 100. Griekspoor komt in actie in Boekarest.

De Serviër Novak Djokovic voert de ranglijst nog steeds aan, voor Jannik Sinner uit Italië.

Bij de vrouwen is Arantxa Rus op de 53e positie de beste Nederlandse. In de top 10 waren er geen verschuivingen. De Poolse Iga Swiatek blijft de lijstaanvoerder, voor Aryna Sabalenka uit Belarus.