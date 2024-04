KNSB stuurt assistent-bondscoach shorttrackploeg weg

Annie Sarrat is niet langer assistent-bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg. Schaatsbond KNSB stuurt de Canadese, die ook een Frans paspoort heeft, weg. Dat is de uitkomst van een evaluatie na de WK van vorige maand in Ahoy, waar de Oranje-formatie van bondscoach Niels Kerstholt teleurstelde.

“Annie heeft een belangrijk aandeel gehad in de successen die er in het seizoen 2022/2023 door Nederland zijn behaald, onder meer bij de EK in Gdansk en de WK in Seoel. Met name haar analytisch vermogen werd alom geroemd”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Het afgelopen seizoen verliep de samenwerking binnen de staf echter minder soepel. Uit diverse gesprekken bleek dat er een verschil van inzicht is over de te volgen koers op weg naar de Olympische Spelen van Milaan in 2026. We hebben daarom besloten de samenwerking met Annie te beëindigen.”

De KNSB wil de opvolger voor Sarrat zo snel mogelijk presenteren. De Wit: “De resultaten van een evaluatie met staf en sporters zijn leidend voor de keuze voor een nieuwe assistent-coach.”

De Nederlandse shorttrackploeg won bij de WK in Ahoy, voor het eerst sinds 2018, geen gouden medaille op de individuele afstanden.