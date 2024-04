Olympische vlam voor Spelen in Parijs ontstoken in Griekenland

In Griekenland is de olympische vlam traditioneel ontstoken voor de Olympische Spelen van Parijs komende zomer. Dat gebeurde zoals altijd in Olympia, de plaats waar de Olympische Spelen zijn ontstaan.

In 2020 en 2021 kon er door de coronapandemie geen publiek bij de ceremonie aanwezig zijn, maar dit jaar mochten er weer honderden toeschouwers komen kijken. De fakkel werd ontstoken bij de overblijfselen van een oude tempel. Normaal gesproken gebeurt dat door middel van zonlicht en spiegels, maar omdat er te veel wolken waren is dit keer een vuurtje in een oud-Grieks potje gebruikt.

De voorzitter van het Internationaal Olympische Comité Thomas Bach sprak in Olympia de hoop uit dat het grote sportevenement van komende zomer symbool kan komen te staan voor de vrede. Hij denkt dat de mensen “in deze moeilijke tijden” behoefte hebben om dichter tot elkaar te komen. “Het olympische vuur, dat we vandaag ontsteken, is het symbool van deze hoop.”

Ook de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, ziet de fakkel als een “boodschap van vrede”. Ze vertelde in Olympia dat het vuur ook langs historische plekken zal gaan, zoals de Place de la Concorde, het Holocaustmuseum en de Bataclan. Op de Franse feestdag 14 juli verblijft het vuur een nacht lang in het stadhuis van de hoofdstad, dat dan opengesteld is voor publiek.

Het olympische vuur wordt nu door estafettelopers eerst naar Athene gebracht en gaat daar aan boord van een schip om naar Frankrijk te worden vervoerd. De vlam komt op 8 mei aan in Marseille. Daarna gaat het vuur op tour door het hele land, inclusief toeristische trekpleisters als Carcassonne en Versailles. Ook Franse overzeese gebieden, zoals Guadeloupe en Martinique, worden niet overgeslagen. De olympische fakkel arriveert op 26 juli op zijn laatste bestemming in Parijs, tijdens de openingsceremonie.