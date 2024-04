Wereldkampioene Kopecky doet woensdag toch mee aan Waalse Pijl

Wereldkampioene Lotte Kopecky doet woensdag toch mee aan de Waalse Pijl. “Ze start als luxeknecht”, meldt haar ploeg SD Worx-Protime.

Kopecky, die zondag haar debuut maakt in Luik-Bastenaken-Luik, had de Waalse Pijl aanvankelijk niet op haar voorjaarsplanning staan, maar verschijnt nu toch aan de start. Het wordt de eerste deelname ooit voor de 28-jarige Kopecky.

Demi Vollering is de kopvrouw bij Team SD Worx-Protime op de Muur van Hoei. Verder brengt de ploeg ook Femke Gerritse, de Hongaarse Blanka Kata Vas, de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Italiaanse Elena Cecchini aan de start.

“Vollering heeft ondertussen de ervaring om het af te maken. Zij is altijd goed in de Waalse Pijl en is in deze klassieker onze enige kopvrouw”, aldus Anna van der Breggen namens de ploeg.