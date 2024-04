Tennisster Rus grijpt naast halvefinaleplaats in Rouen

Het is Arantxa Rus niet gelukt door te dringen tot de halve finales van het WTA-toernooi van Rouen. De beste tennisster van Nederland moest op het Franse graveltoernooi haar meerdere erkennen in de Poolse Magda Linette. Het werd 7-6 (9) 6-1.

De 33-jarige Rus, de nummer 53 van de wereld, liet in de tiebreak van de eerste set twee setpunten onbenut. De Poolse verzilverde haar vijfde setpoint.

Na de lange en spannende eerste set was het verzet van Rus gebroken. Ze won nog wel met de nodige moeite de eerste game, maar moest de zes games die daarop volgden allemaal aan de mondiale nummer 60 laten.

Rus, in de tweede ronde nog verrassend te sterk voor de als eerste geplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova, had voor het eerst dit jaar de laatste vier van een WTA-toernooi kunnen halen. Eerder dit seizoen verloor ze ook in Hobart en Cluj Napoca in de kwartfinale.