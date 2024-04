UCI brengt wereldbeker veldrijden terug tot twaalf crossen

De internationale wielerunie UCI heeft de kalender voor de wereldbeker veldrijden teruggebracht tot twaalf wedstrijden. De wedstrijdreeks begint op 24 november in Antwerpen en eindigt op 26 januari in Hoogerheide. Er zijn komend seizoen geen wereldbekercrossen in Noord-Amerika.

In de nieuwe opzet zijn er twee weekenden waarin twee wereldbekerwedstrijden op het programma staan. Zo is er op 21 december de wedstrijd in Hulst en een dag later in het Belgische Zonhoven. In het laatste weekend wordt de wedstrijd in Hoogerheide voorafgegaan door de cross in Maasmechelen in België op zaterdag 25 januari.

Naast de cross in het Amerikaanse Waterloo ontbreken ook de wedstrijden in Val di Sole in Italië, en Troyes en Flamanville in Frankrijk. Nieuw op de kalender is een wedstrijd in Oristano, op het Italiaanse eiland Sardinië.

De WK veldrijden vinden in 2025 plaats van 31 januari tot en met 2 februari in Liévin in Frankrijk.