Blije Van der Poel had in Luik niet meer op podiumplek gerekend

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was verrast en “heel blij” met zijn derde plek in Luik-Bastenaken-Luik. De 29-jarige Nederlander “had geen moment het gevoel dat hij in de koers zat”, maar won in de achtervolgende groep toch nog de sprint om de laatste podiumplek. “Dat is echt het hoogst haalbare. Hier had ik geen euro meer voor gegeven”, zei de renner van Alpecin-Deceuninck voor de camera van de NOS na de voor hem moeizame koers.

Van der Poel had niet de benen die hij wel had tijdens zijn overtuigende zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en liep door een valpartij in het peloton ook nog een achterstand op de groep met topfavoriet Tadej Pogacar op. De Nederlander keerde tientallen kilometers later wel weer terug vooraan.

“Dat vond ik eigenlijk al heel raar, ik dacht dat het al voorbij was. Ik was al redelijk kapot, maar ik ben blijven rijden en dan is de derde plek een beloning. Zelfs met de benen van de Ronde en Roubaix had ik hier niks tegen Pogacar kunnen beginnen”, zei Van der Poel over de ongenaakbare Sloveen, die won dankzij een solo van 35 kilometer.