Lotto Dstny van De Jong krijgt wildcard Tour de France Femmes

Wielerploeg Lotto Dstny heeft een wildcard gekregen voor de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De formatie van de Nederlandse kopvrouw Thalita de Jong, een continentaal team, is een van de vijf ploegen die in augustus met een wildcard aan de start staat.

De andere vier ploegen met een wildcard zijn Arkéa B&B Hotels, EF Education-Cannondale, Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi en St Michel – Mavic – Auber 93.

De 30-jarige De Jong werd dit jaar onder meer achtste in Gent-Wevelgem en vijfde in Omloop het Nieuwsblad. Vorig jaar eindigde ze als 66e in de Tour de France Femmes. De Ronde van Frankrijk voor vrouwen is van 12 tot en met 18 augustus.