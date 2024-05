Imola herdenkt verongelukte F1-coureur Senna in bijzijn familie

Op het circuit van Imola in Italië is oud-coureur Ayrton Senna herdacht. De Braziliaan verongelukte precies dertig jaar geleden op het circuit. Bij de plechtigheid was familie van Senna aanwezig.

Ook enkele vertegenwoordigers van de Formule 1 en de ministers van Buitenlandse Zaken van Italië, Brazilië en Oostenrijk waren bij de herdenking. Ze hielden een minuut stilte.

Senna overleed op 1 mei 1994 op 34-jarige leeftijd. De drievoudig wereldkampioen crashte met meer dan 200 kilometer per uur tegen een muur. Een dag eerder overleed de Oostenrijker Roland Ratzenberger (33) op hetzelfde circuit. Bij hem is ook stilgestaan.