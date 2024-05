Turnster Lieke Wevers bij EK in actie op twee toestellen

Turnster Lieke Wevers komt bij de Europese kampioenschappen in het Italiaanse Rimini in actie op twee toestellen. Dat blijkt uit de startlijst voor de kwalificatiewedstrijd van donderdag. Wevers, die in Rimini haar internationale rentree maakt sinds de meerkampfinale bij de Olympische Spelen van Tokio, turnt op brug en balk.

Vera van Pol en Elze Geurts turnen een volledige meerkamp. Tisha Volleman komt in actie op de onderdelen sprong, brug en vloer. Debutante Floor Slooff op sprong, balk en vloer.

Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van de landenfinale, waarvoor een plek bij de beste acht is vereist. Bondscoach Jeroen Jacobs denkt dat deze opstelling daar de beste kans toe geeft.

Donderdag komen de Nederlandse turnsters in actie bij de kwalificaties. De toestelfinales staan zaterdag op het programma, de teamfinale zondag.

Wevers won begin april de meerkampwedstrijd bij de eerste EK-kwalificatiewedstrijd in eigen land. Bij de tweede kwalificatie eindigde ze als derde achter Elze Geurts en Vera van Pol.