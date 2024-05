Basketballers Boston Celtics naar tweede ronde play-offs

De basketballers van de Boston Celtics hebben de tweede ronde van de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA bereikt. In eigen huis versloegen ze Miami Heat met 118-84 en beslisten zo de onderlinge strijd in de play-offs van de Eastern Conference met 4-1.

Jaylen Brown en Derrick White scoorden elk 25 punten voor Boston, dat Kristaps Porzingis door een blessure miste. Boston, dat als eerste eindigde in de reguliere competitie, neemt het in de tweede ronde van de play-offs op tegen de winnaar van het duel tussen Cleveland Cavaliers en Orlando Magic.

Dallas Mavericks won de vijfde wedstrijd in de play-offs van de Los Angeles Clippers met 123-93. Luka Doncic maakte 35 punten voor de bezoekers uit Dallas. Die hebben met een 3-2-voorsprong nog een zege nodig om de volgende ronde in de play-offs te bereiken. De zesde wedstrijd is vrijdag in Dallas. Bij de Clippers ontbrak Kawhi Leonard voor de derde wedstrijd in de play-offs door een knieblessure.