Verstappen pakt ook de pole voor de Grote Prijs van Miami

Max Verstappen heeft ook de pole veroverd voor de Grote Prijs van Miami in de Formule 1. De wereldkampioen was na zijn zege eerder op de dag in de sprintrace ook de snelste in de kwalificatie voor de race van zondag. De 26-jarige coureur bleef in zijn Red Bull met een ronde van 1.27,241 de beide Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en de Spanjaard Carlos Sainz voor. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez werd vierde.

Verstappen had vrijdag ook de pole gepakt voor de sprintrace. Toen was hij sneller dan Leclerc en Pérez. In de sprintrace leidde hij van start tot finish.

Op het Miami International Autodrome zette Verstappen zijn toptijd aan het begin van de derde kwalificatiesessie neer. Hij was daarmee 0,141 seconde sneller dan Leclerc en 0,214 dan Sainz. In de laatste poging begon Verstappen goed, maar slaagde er toch niet meer in zichzelf te verbeteren. En dat gold ook voor zijn concurrenten.

Voor Verstappen is het de zesde pole op rij dit seizoen. Hij vond dat de wagen iets beter was dan in de kwalificatie van vrijdag en in de sprintrace. “We hebben de wagen iets verbeterd”, gaf hij toe. “Ik weet niet wat het is, maar ik vind het heel lastig om gelijkmatig te zijn op deze baan. Het is moeilijk om het allemaal samen te krijgen in een ronde en het ging vandaag om het vinden van die balans.”

Hoewel hij zich niet meer verbeterde, was Verstappen toch tevreden over de kwalificatie. “Ik denk dat we het oké hebben gedaan. Dit is voor mij niet het meest plezierige rondje omdat het zo glad is en je er niet met veel vertrouwen rijdt, maar we hebben de pole en dat is het belangrijkste.”

Daniel Ricciardo, die knap naar een vierde plaats was gereden in de sprintrace, haalde de tweede kwalificatiesessie niet met de wagen van het team Visa Cash App RB. Fernando Alonso slaagde er in de Aston Martin niet in de top 10 te halen.