Bol en Klaver met gemengde estafetteploeg naar Spelen

De Nederlandse gemengde estafetteploeg voor de 4×400 meter heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst. Isayah Boers, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol liepen tijdens de World Relays op de Bahama’s de snelste tijd (3.12,16) in hun serie en plaatsten zich zo voor de finale.

Ook de Nederlandse vrouwenploeg voor de 4×100 meter pakte eveneens een ticket voor de Spelen in Parijs. N’ketia Seedo, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya eindigden als tweede in hun serie (42,88) van de WK estafette. Ook zij lopen zondag de finale in Nassau.

De Nederlandse vrouwenploeg voor de 4×400 meter wist zich nog niet voor de Spelen te kwalificeren. Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters eindigden als derde in hun serie (3.28,10) en krijgen zondag een tweede kans. De bedoeling is dat Bol en Klaver de ploeg dan versterken. Het duo kreeg rust omdat ze voor de gemengde estafetteploeg in actie waren gekomen. Nederland veroverde vorig jaar in Boedapest de wereldtitel op dit onderdeel.

Ook de Nederlandse mannenploeg voor de 4×400 meter krijgt zondag een herkansing. Eugene Omalla, Terrence Agard, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia eindigden als vierde in hun serie (3.03,02). Omalla, kind van een vader uit Oeganda en moeder uit Nederland, debuteerde voor Oranje. Op de laatste Spelen van Tokio won Nederland zilver op dit onderdeel.

De Nederlandse mannenploeg voor de 4×100 meter loopt zondag eveneens in de herkansing. Xavi Mo-Ajok, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina finishten als vijfde in hun serie (38,87).