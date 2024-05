Jokic brengt Nuggets op één zege van volgende ronde play-offs NBA

De basketballers van Denver Nuggets zijn dankzij sterspeler Nikola Jokic één zege verwijderd van de finale van de play-offs in de Western Conference. De 29-jarige Serviër was tegen Minnesota Timberwolves, op de avond dat hij zijn derde trofee voor beste basketballer van het NBA-seizoen kreeg uitgereikt, goed voor 40 punten. De Nuggets kwamen met de 112-97-thuiszege op een 3-2-voorsprong in de best-of-seven serie.

Denver Nuggets verloor de eerste twee duels met de Timberwolves voor eigen publiek, maar heeft dat inmiddels rechtgezet. Donderdag kan de titelverdediger zich in Minnesota verzekeren van een plek in de finale. Vorig jaar pakte de club zijn eerste NBA-titel.