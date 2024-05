NOC*NSF blij dat positief effect sport wordt genoemd in akkoord

Sportkoepel NOC*NSF is blij dat er in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB aandacht is voor de positieve effecten van sporten en bewegen op de gezondheid. In het akkoord staat onder het kopje zorg: “Preventie meer centraal, inclusief sport en bewegen, om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.”

“NOC*NSF ziet dat de formerende partijen terecht prioriteit geven aan vele grote uitdagingen voor ons land. De beweegcrisis hoort daarbij en jaagt de zorgkosten omhoog. Sport en bewegen worden terecht genoemd in het kader van preventie. De maatschappelijke winst door sport is op meer beleidsterreinen eenvoudig en kosteneffici├źnt te verzilveren”, schrijft de sportkoepel.

NOC*NSF dringt er ook nogmaals op aan dat voor topsport jaarlijks 20 miljoen euro extra nodig is “om het huidige niveau en onze plaats in de top 10 van de wereld te behouden”. Maar belangrijker is nu het “behoud van de verenigingsstructuur als belangrijke basis voor sport en maatschappelijke impact”, laat een woordvoerster weten. Verenigingen staan volgens de koepel onder grote druk door onder meer gestegen kosten.