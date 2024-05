Dopingschorsing van zes jaar voor langeafstandsloper Kwemoi

De Keniaanse langeafstandsloper Rodgers Kwemoi is voor zes jaar geschorst na achttien gevallen van bloeddoping. Dat meldt de onafhankelijke dopingautoriteit in de atletiek AIU.

De 27-jarige Kwemoi ging tussen juli 2016 en september 2022 de fout in. De Keniaan werd in 2019 vierde op de 10.000 meter op de WK atletiek in Doha. Twee jaar daarvoor liep Kwemoi in Tilburg op de 10 Engelse mijl naar de zege in een persoonlijk record van 45.03. In 2016 en 2018 won hij ook in de Brabantse stad.

Al zijn resultaten van 18 juli 2016 tot en met augustus vorig jaar zijn nu vernietigd.