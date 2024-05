Letse oud-schaatser Silovs assistent Nederlandse shorttrackers

Schaatsbond KNSB heeft Haralds Silovs aangesteld als assistent-bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. De 38-jarige Let tekent een contract tot de Olympische Spelen van 2026. De oud-schaatser is de opvolger van Annie Sarrat, die vorige maand moest vertrekken om een verschil van inzicht over de te volgens koers op weg naar de Spelen van Milaan.

“Ik kijk ernaar uit om met de ambitieuze en gemotiveerde sporters, coaches en andere stafleden samen te werken in een professionele topsportomgeving”, zei Silovs in een persbericht. “Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om topsporter te zijn en ben ervan overtuigd dat ik deze kennis kan inzetten om de Nederlandse shorttrackers te helpen hun doelen te bereiken”, aldus de oud-schaatser in de disciplines shorttrack én langebaanschaatsen.

Ook bondscoach Niels Kerstholt is blij met de aanstelling van zijn assistent. “Tijdens zijn loopbaan zag je al dat hij later coach zou worden. Hij was zeer geïnteresseerd in onze trainingsaanpak en slurpte her en der allerlei informatie op bij trainers en coaches uit binnen- en buitenland. Ik ben ervan overtuigd dat Haralds met die opgebouwde kennis, zijn eigen internationale ervaring als ex-topsporter en zijn fijne persoonlijkheid een meerwaarde gaat zijn in onze route naar succes in Milaan.”

Sarrat werd medio april na twee seizoenen weggestuurd door de KNSB. Dat was de uitkomst van een evaluatie na de WK van twee maanden geleden in Ahoy, waar de formatie van Kerstholt teleurstelde.