Griekspoor naar tweede ronde op graveltoernooi Genève

Tennisser Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de tweede ronde van het Genève Open. Op het Zwitserse graveltoernooi was de 27-jarige Haarlemmer in drie sets te sterk voor de Amerikaan Christopher Eubanks: 6-4 1-6 6-3.

Griekspoor, de mondiale nummer 27, had alleen in de tweede set moeite met Eubanks (de huidige nummer 43 van de wereld). In de tweede ronde van het Genève Open treft de Nederlandse tennisser de winnaar van het duel tussen de Argentijn Federico Coria en Denis Shapovalov uit Canada.

Het graveltoernooi in Zwitserland geldt als een belangrijke voorbereiding op Roland Garros volgende week.