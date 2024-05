Volleyballers met toernooidebutant Koops Nations League in

De Nederlandse volleyballers beginnen woensdag aan hun Nations League-campagne met een toernooidebutant in hun midden. Tom Koops, de 23-jarige passer/loper van Orion is door bondscoach Roberto Piazza voor het eerst opgeroepen voor een belangrijk toernooi. Koops maakte op 12 mei in de interland tegen Japan zijn debuut voor het Nederlands team.

De Nederlandse volleyballers spelen woensdag in het Turkse Antalya tegen Slovenië. De rest van de week staan duels met Turkije (donderdag), Polen (vrijdag) en Bulgarije (zondag) op het programma.

De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk voor de ranking op de wereldranglijst. Voor olympische kwalificatie is naar verwachting een plek bij de beste tien landen van de wereld vereist. Nederland bezet momenteel de dertiende plaats.