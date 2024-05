Judoka Van ’t End strandt op WK in achtste finales

Judoka Noël van ’t End is op de wereldkampioenschappen in Abu Dhabi gestrand in de achtste finales. De 32-jarige Nederlander, die in 2019 de wereldtitel won, verloor in de klasse tot 90 kilogram in de achtste finales tegen Caramnob Sagaipov uit Libanon.

Van ’t End werd gestraft met de zwaarste straf voor het maken van een overtreding, een hansoku-make. Dat betekent diskwalificatie. Van ’t End won zijn eerste twee partijen met ippon.

Eerder op woensdag strandden in het vrouwentoernooi Guusje Steenhuis, Margit de Voogd en Hilde Jager voortijdig. Dinsdag verraste Joanne van Lieshout met de wereldtitel in de klasse tot 63 kilogram.