Basketballers Dallas Mavericks missen eerste kans op finale NBA

De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben hun laatste kans gegrepen om nog zicht te houden op de finale om het landskampioenschap in de NBA. De nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Western Conference won het vierde duel in de best of seven-serie tegen Dallas Mavericks met 105-100, pas de eerste zege in de serie. Anthony Edwards van de Timberwolves was topscorer met 29 punten.

Het lukte een club in de NBA nog nooit eerder om zich na een 3-0-achterstand in de play-offs alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Dallas Mavericks krijgt donderdagavond in Minneapolis een volgende kans om zich te plaatsen voor de finale om het landskampioenschap. Boston Celtics is daarin de eventuele tegenstander.