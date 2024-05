Roland Garros verbiedt het nuttigen van alcohol op de tribunes

Roland Garros heeft besloten het nuttigen van alcohol op de tribunes te verbieden. Dat besluit is genomen na een aantal klachten over wangedrag van het publiek in Parijs.

Eerder deze week deed de Belgische tennisser David Goffin zijn beklag over het gedrag van Franse tennisfans. “Het was totaal respectloos. Dit is voetbal aan het worden. Binnenkort zijn er rookbommen en hooligans die vechten op de tribunes. Ik vind het belachelijk”, liet hij optekenen. Hij zou bespuugd zijn met kauwgom. Toernooidirectrice Amélie Mauresmo maakte donderdag op een persmoment bekend dat er een onderzoek wordt gestart naar dat incident en dat alles in het werk wordt gesteld om de dader te traceren.

Ook Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, klaagde over de fans op de tribunes. Ze had last van rumoer tijdens en vlak voor rally’s. “Dat maakte het erg moeilijk om gefocust te blijven en dat is moeilijk te accepteren. Dit is een serieuze zaak voor ons, het gaat om veel geld”, zei de titelhoudster.

Volgens Mauresmo gaan er strengere veiligheidsmaatregelen gelden en wordt er ook strenger gecontroleerd aan de poort.