Tennisser Griekspoor spaart arm voor Zverev en slaat dubbel over

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor zijn wedstrijd in het dubbelspel op Roland Garros. De 27-jarige Nederlander heeft last van een pijnlijke arm en kiest ervoor om rust te nemen voor zijn partij in het enkelspel tegen de Duitser Alexander Zverev van zaterdag.

Griekspoor zou het vrijdag in het dubbelspel met zijn partner Bart Stevens opnemen tegen de Australiërs Max Purcell en Jordan Thompson.

Griekspoor bereikte donderdag voor het eerst de derde ronde op Roland Garros in het enkelspel, na een zege op de Italiaan Luciano Darderi. Hij won de partij na een regenonderbreking met 7-6 (2) 6-3 6-3.

“Mijn arm was goed vandaag”, zei hij na afloop. “Die regenonderbreking was even aftasten. Ik moest wederom opwarmen. Ik had al pijnstillers genomen, maar het ging allemaal goed. Ik serveerde beter dan twee dagen geleden. Ik ben blij met het verloop en het wordt hopelijk beter en beter.”