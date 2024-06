De EK turnen in 2025 worden gehouden in Leipzig. Dat meldt de Europese turnbond European Gymnastics. Het evenement zou aanvankelijk in Tel Aviv zijn, maar in maart werd duidelijk dat dit door de “huidige situatie in Israël” niet kon doorgaan. Met de situatie in Israël doelde de bond op de oorlog tussen Israël en Hamas.

Landen konden zich tot 23 april weer kandidaat stellen voor de organisatie van het evenement. De EK zijn volgend jaar van 26 mei tot en met 31 mei.