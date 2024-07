Verstappen zevende bij tweede vrije training GP Groot-Brittannië

Max Verstappen is bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 niet verder gekomen dan de zevende plaats. De coureur van Red Bull kwam op het circuit van Silverstone in zijn Red Bull tot een tijd van 1.27,233. Lando Norris (McLaren) was de snelste coureur: 1.26,549. Zijn teamgenoot Oscar Piastri eindigde als tweede en Sergio Pérez (Red Bull) completeert de top drie.

Verstappen opende al snel met de beste tijd en scherpte die later aan. In zijn tweede kwalificatiesimulatie schoot hij van de baan en kwam hij direct de pits in. Op dat moment was de baan wat sneller waardoor hij naar de zevende plaats zakte. In de laatste minuten van de vrije training trok er een bui over het circuit heen en bleven veel coureurs binnen.

Eerder op de dag kwam Verstappen in de eerste vrije training niet verder dan de vierde tijd. Norris was ook toen de snelste.

Zaterdag volgen de derde training en de kwalificatie voor de race van zondag. De Grote Prijs van Groot-Brittannië is de twaalfde race van het jaar. Verstappen leidt het kampioenschap met 237 punten. Charles Leclerc (Ferrari) staat tweede met 156 punten.