Van Aert heeft even geen plannen in Tour na val

Wout van Aert maakt zich weinig illusies over de komende twee etappes in de Tour de France. De Belgische renner van Visma – Lease a Bike ging woensdag in de elfde etappe onderuit en liep daarbij onder meer een diepe snijwond aan de linkerarm op. “Gezien de omstandigheden gaat het goed”, zei hij bij Eurosport voor de start van de twaalfde etappe. “Maar ik heb de rit van vandaag en morgen wel nodig om te herstellen.”

Dat is spijtig voor Van Aert die met name de rit van vrijdag naar Pau had omcirkeld in zijn agenda. “Dat was zeker een rit die me ligt. En ik voelde gisteren dat ik goede benen heb. Maar ik ben al blij als ik vandaag de finish haal.”

Onderzoek had woensdag al uitgewezen dat er geen sprake was van breuken. “Het was wel gezwollen en het doet zeer, maar het gaat wel”, aldus Van Aert.