De Nederlandse hockeysters hebben een overtuigende oefenzege op Japan geboekt. Oranje zegevierde met 13-1 in Zwolle. Beide ploegen bereiden zich voor op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze elkaar in de poule treffen.

Freeke Moes en Joosje Burg scoorden viermaal voor de regerend olympisch kampioen. Felice Albers trof tweemaal doel. De overige treffers kwamen op naam van Frédérique Matla, Maria Verschoor en Pien Dicke. Nederland en Japan treffen elkaar dinsdag opnieuw in Zwolle.