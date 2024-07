Tennisser De Jong treft Zverev en haalt bij winst top 100

Tennisser Jesper de Jong neemt het in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Hamburg op tegen Alexander Zverev, de nummer 4 van de wereld. Mocht De Jong voor een stunt zorgen, dan is het bereiken van de mondiale top 100 zijn bonus. Dat blijkt uit de nieuwe wereldranglijst, die maandag is gepubliceerd.

De 24-jarige De Jong is vanaf maandag de nummer 114 van de wereld, zijn hoogste ranking ooit. Hij kan de derde Nederlander in de top 100 worden, na Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

De Jong won afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden in Hamburg.

De deelname van Zverev is nog niet helemaal zeker, aangezien de Duitser op Wimbledon een knieblessure opliep. “Als het een ander toernooi was geweest, dan zou ik het niet proberen. Maar dit is mijn thuis, hier ben ik mijn carrière begonnen. Maar ik kan het meeste doen”, liet Zverev dit weekend optekenen.

Het duel tussen Zverev en De Jong wordt dinsdag of woensdag gespeeld.