Tennisser Jesper de Jong is in de openingsronde van het tennistoernooi van Hamburg uitgeschakeld. De thuisspelende Alexander Zverev, de nummer 4 van de wereld, gunde de 24-jarige Nederlander maar vier games: 6-2 6-2. De wedstrijd was na 1 uur en 17 minuten klaar.

De Jong, die wel twee kwalificatiewedstrijden in Hamburg won, is sinds maandag de nummer 114 van de wereld, zijn hoogste ranking ooit. Bij winst was hij de top 100 binnen gekomen.