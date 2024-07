Pogacar toont almacht in voorlaatste Alpenetappe Tour de France

Wielrenner Tadej Pogacar heeft nog maar eens zijn almacht tentoongespreid in deze Tour de France. De Sloveense geletruidrager van UAE Team Emirates kwam na 144,6 kilometer als eerste boven in de negentiende etappe van Embrun naar Isola 2000. Hij achterhaalde de aanvankelijke koploper Matteo Jorgenson van Visma – Lease a Bike met nog 2 kilometer te gaan en kwam solo over de streep. Jorgenson werd tweede en de Brit Simon Yates derde.

Pogacar boekte zijn vierde ritzege in deze Tour. De Sloveen won de vierde, de veertiende en vijftiende etappe in de Pyreneeën. In het algemeen klassement liep hij nog verder uit op de Deense titelverdediger Jonas Vingegaard en de Belg Remco Evenepoel, die op ruime afstand tweede en derde staan.

Zaterdag wacht de renners de laatste bergetappe in deze Ronde van Frankrijk van Nice naar Col de la Couillole.