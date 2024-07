Australische waterpoloster test bij Spelen positief op corona

Een van de waterpolosters van het Australische team heeft kort voor het begin van de Olympische Spelen positief getest op corona. De speelster is geïsoleerd van de rest van de ploeg en twee teamgenoten die bij haar verbleven worden extra in de gaten gehouden, zegt Anna Meares, chef de mission van de Australische sporters in Parijs.

“Dit is een omgeving voor topsport, dus we gaan voorzichtig te werk. Maar ik moet benadrukken dat we corona niet anders behandelen dan andere virussen zoals griep. Dit is geen Tokio”, aldus Meares, die daarmee verwees naar de vorige Zomerspelen, toen er extreem strenge regels bestonden om de coronapandemie in te dammen.

In Frankrijk zijn voor het grootste sportevenement ter wereld geen reguliere verplichte tests en ook is het niet verplicht een mondkapje te dragen. Dat gebeurde onlangs nog wel bij de Tour de France, die zondag eindigde.

De Australische waterpoloster verkeert in een goede fysieke conditie en traint individueel, liet Meares nog weten. Australië speelt zaterdag tegen China de eerste wedstrijd.