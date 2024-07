Gracenote voorspelt recordaantal goud voor Nederland op Spelen

De Nederlandse sporters maken kans op een recordaantal gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Dat voorspelt sportdatabureau Nielsen’s Gracenote in aanloop naar het mondiale evenement dat vrijdag begint.

Nederland zou mogelijk 16 gouden plakken kunnen veroveren, 4 meer dan het record van de Spelen van Sydney in 2000. Met 34 medailles zou het totaal van de laatste Spelen in Tokio net niet worden geëvenaard. Drie jaar geleden pakten Nederlandse sporters 36 medailles.

Met 16 gouden medailles weet Nederland alleen de Verenigde Staten (39), China (34), Frankrijk (27) en Groot-Brittannië (17) boven zich. Het totaal van 34 medailles zou goed zijn voor de negende plaats op de virtuele medaillespiegel. De Verenigde Staten (112), China (86) en Groot-Brittannië (63) vormen de top drie.

Naar verwachting volgt Nederland het patroon van de laatste edities van de Spelen. In vier van de laatste zes Spelen werden medailles behaald in elf tot dertien sporten. In Parijs verwacht Gracenote Nederlandse medailles in twaalf verschillende sporten. De roeiers, baanwielrenners en atleten zouden goed zijn voor de helft van de medailles.