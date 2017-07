YouTuber SnapKing zegt sorry voor ‘aftroggelen’ geld jonge kijkers

Kijkers van SnapKing konden de YouTuber aan de lijn krijgen door een 0909-nummer te bellen. Wat zijn, veelal jonge, fans niet wisten, was dat ze hiervoor geld moesten betalen. SnapKing zegt spijt te hebben van de actie.

Tim van Teunenbroek, beter bekend als SnapKing, opende een 0909-nummer om naar eigen zeggen in contact te komen met zijn fans. Iedere honderdste beller zou de vlogger aan de lijn krijgen. Hij vermeldde hierbij niet welke voorwaarden aan een belletje zaten.

De bellers, die een euro per minuut moesten betalen. werden lang aan de lijn gehouden. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft SnapKing maar vijf bellers te woord gestaan. Zelf beweert hij zeker driehonderd à vierhonderd fans gesproken te hebben.

Snapking verdiende met het 0909-nummer 13.000 euro. “Het was niet mijn intentie er geld aan te verdienen”, laat hij in RTL Summer Night weten. “Ik heb een deal gesloten met een belbedrijf. Ik heb hen gevraagd hoe ik het beste met mijn fans in contact kon komen. Volgens hun was dit de beste manier.” Volgens de vlogger was een gratis nummer geen optie.

“Het kan eigenlijk niet”

Hij biedt zijn excuus aan aan de ouders van de kinderen: “Het gaat om kleine bedragen maar ja als je dat bij elkaar optelt… Ik bied grote excuses aan aan de ouders van de kinderen.” Als Beau van Erven Dorens vraagt wat hij van de actie heeft geleerd, geeft SnapKing aan dat hij voortaan eerst de regels goed zal doornemen. Beau wijst hem er vervolgens op dat het vooral om de morele kant van de kwestie gaat. SnapKing geeft hem gelijk: “Het kan eigenlijk niet om jonge kinderen aan te sporen om te gaan bellen, terwijl ze geen benul hebben dat het geld kost.”

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kreeg via Twitter en het consumentenloket ConsuWijzer meerdere klachten binnen over dat SnapKing zijn jonge fans misleidde. Het nummer is uit de lucht gehaald.

Het is niet de eerste keer dat SnapKing in opspraak raakte. Vorig jaar stuurde MCN, een videokanaal van RTL op YouTube, de vlogger de laan uit. Hij had een racistisch en vrouwonvriendelijke video op YouTube geplaatst.