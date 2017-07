Apple geeft sneak preview van nieuwe emoji’s

Wereldwijd werd afgelopen week voor de vierde keer ‘World Emoji Day’ gevierd. Tim Cook toonde een preview van de nieuwe emoji’s die Apple-gebruikers vanaf de nieuwe iOS- en Mac-versies kunnen gaan gebruiken. Er zijn nu in totaal 2.666 emoji’s en hier komen er dus later dit jaar een paar bij.

We kunnen ons in ieder geval verheugen op de volgende emoji’s: een T-Rex, zombie, zebra, elf, boterham en een mind-blown-emoji. Ook komen er iets serieuzere icoontjes bij, zoals een yoga-emoji, een vrouw die borstvoeding geeft en een vrouw met hoofddoek.

En nieuwsgierig naar welke emoji wij dagelijks het meeste gebruiken op Facebook? De populairste emoji’s zijn het gezicht met tranen van het lachen, de kussende emoji en de ‘hearteyes‘ emoji.

😀🌎🌍🌏📆 Happy #WorldEmojiDay! 🎉 We’ve got some 😎 new ones to show you, coming later this year! 👀👇 https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

