Leukste tweets kampioenschap Oranje Leeuwinnen

Ruim vier miljoen mensen zagen de Oranje Leeuwinnen kampioen worden in Denemarken tijdens de bloedstollende finale. Hun overwinning is een historisch moment. Niet alleen onze voetbalvrouwen hebben gisteren van zich laten horen, ook op Twitter is er flink gedeeld. Zie hieronder de leukste tweets over de EK-finale.

En nog steeds krijg ook ik…. 🎵🎵🎵 'die glimlach niet van mijn gezicht' 🎶🎶 😀😀😃🥇🥇🥇#kampioenen.. — Barbara Barend (@barbarabarend) August 6, 2017

Nu je zo dat voetbalspel van de dames zo ziet, vraag je je met Sire af: laten we onze jongens wel voldoende spelen? #Sire #EKfinale — Jessica van Geel (@jessicageel) August 6, 2017