5x handige apps voor op wintersport

Ga jij tijdens de vakantie skiën?Met behulp van deze vijf handige apps voor op wintersport ga je goed voorbereid op pad. Je kunt hiermee zowel sneeuwhoogtes en het weer checken, alsmede je gegevens bijhouden.

Apps voor op wintersport:

Bergfex/Ski

Op de app Bergfex/Ski vind je de meest populaire skigebieden in de Alpen, inclusief actuele weer- en sneeuwgegevens voor de komende negen dagen. Je hebt een gratis variant van deze app en een betaalde variant waar je meer informatie kunt vinden over een gebied en het weer. Deze applicatie is gratis te downloaden in de App- en Play Store.

Edge Ski

Met de app Edge Ski kun je allerlei gegevens bijhouden. Zo kun je vastleggen hoeveel kilometer je hebt afgelegd, hoe lang je erover gedaan hebt en kan je het hoogteverschil meten. Je prestaties kun je vervolgens delen via AirDrop, SMS, Facebook en Twitter. Edge Ski is gratis te downloaden in de App Store.

iSKI Austria

Skivakantie in Oostenrijk? Zet dan iSKI Austria op je telefoon. Je vindt hier gratis informatie over onder andere de status van skiresorts, skiliften, restaurants en hotels in de omgeving en skischolen. Deze app is gratis te downloaden in de App- en Playstore.

Sneeuwhoogte.nl

Check de sneeuwdikte in jouw skigebied met de app Sneeuwhoogte.nl. Via webcams kun je zien of er daadwerkelijk sneeuw ligt. Je vindt hier sneeuwhoogtes per locatie, kaarten van pistes en weersverwachtingen. Ook vind je in de app recensies van bezoekers over pistes en gebieden. Deze app is gratis te downloaden in de App- en Play Store.

iStunt2

Wil je tijd doden in de bus, auto of het vliegtuig? Oefen dan alvast je snowboardtricks met het spelletje iStunt2. Deze app is te downloaden in de App- en Play Store.

