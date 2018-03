Apple brengt goedkopere iPhone, iPad, HomePod en MacBook uit

Ben je fan van de producten van Apple, maar vind je de prijzen hiervan te hoog? Dan heeft het merk volgens de Japanese blog Mac Otakara goed nieuws voor jou. Apple brengt nog dit jaar goedkopere versies uit van de iPhone, iPad, HomePod en MacBook Air. Het bedrijf wil hiermee de prijsbewuste consument aantrekken.

Apple staat bekend als een bedrijf die hoge prijzen hanteert. Het ziet er nu echter naar uit dat Apple een andere koers gaat varen door zowel relatief goedkope producten als dure producten (met de nieuwste snufjes) op de markt te brengen. In 2017 lijkt Apple deze richting al te zijn op gegaan met het op de markt brengen van de prijzige iPhone X (ruim 1.110 euro) én een goedkopere 9,7-inch iPad. Ook hield Apple de betaalbare iPhone SE in het assortiment.

iPad

We kunnen als eerste een nieuwe iPad verwachten van 9,7-inch. De iPad zal voor ruim 200 euro over de toonbank gaan. Het apparaat is een stuk goedkoper dan de huidige iPad, die vorig jaar tijdens de lancering een adviesprijs had van 409 euro. Waarschijnlijk introduceert Apple het nieuwe apparaat in juni tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC), Apple’s ontwikkellaarsconferentie. Voor wie meer geld te besteden heeft: naar verwachting komt Apple ook met een duurdere iPad Pro.

MacBook Air

Ook wordt vermoedelijk in juni de nieuwe MacBook Air aangekondigd. Het apparaat gaat waarschijnlijk over de toonbank voor een bedrag van tussen de 650 en 720 euro. Het instapmodel van de huidige variant haal je voor ongeveer 900 euro in huis. Veel MacBook Air-gebruikers zullen blij zijn dat er een nieuwe MacBook Air op de markt komt, want het is een tijd geleden dat Apple een nieuwe MacBook Air introduceerde. Hierdoor is de hardware verouderd en heeft de laptop geen Retina-scherm zoals de andere MacBooks.

iPhone

Verder komt er een instapmodel van de iPhone 2018. Aan dit toestel zal een prijskaartje hangen van 500 à 600 euro. Het scherm is met een schermdiagonaal van 6,1-inch een slag groter dan de iPhone X (5,8 inch). Om het toestel goedkoper te maken heeft Apple vermoedelijk gekozen voor een lcd-paneel in plaats van het gebruikelijke oled-scherm, dat van betere kwaliteit is. Traditiegetrouw introduceert Apple nieuwe smartphones in september. Volgens de geruchten worden er dit keer in totaal drie nieuwe smarthpones aangekondigd. Tip: veel mensen denken er niet aan, maar als je helemaal zuinig wilt zijn, kun je er ook voor kiezen een kapotte iPhone te laten repareren bij bijvoorbeeld PhoneWorld.

HomePod

En last but not least: Apple komt naar verwachting in de tweede helft van 2018 met een goedkopere en kleinere versie van de HomePod. De speaker gaat tussen de 149 en 199 dollar kosten. Voor het huidige model betaal je 349 dollar. Het lijkt erop dat Apple hiermee de concurrentie aangaat met Amazon Echo en Google Home, die slimme speakers verkopen waar een goedkoper prijskaartje aanhangt.