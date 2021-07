Cold case Sjaak Gerwig krijgt uitgebreid aandacht in Utrecht

In de zaak van Sjaak Gerwig, een cold case uit 1995, is nieuwe onderzoeksinformatie boven water gekomen. De zaak krijgt daarom nu veel aandacht, onder andere in ‘Opsporing Verzocht’.

Sjaak Gerwig verdween op woensdag 29 maart 1995, nadat hij afscheid had genomen van zijn vriendin. Dat was aan de Baarsstraat in Utrecht.

Op zondag 2 april werd hij in het water langs de Houtenseweg tussen Utrecht en Houten gevonden. Hij was met geweld om het leven gebracht. De zaak is nooit opgelost.

Nieuwe informatie

Nu is er volgens de politie nieuwe onderzoeksinformatie. Sjaak had wellicht een financieel conflict met iemand uit de wijk. De politie hoopt dat (oud-)bewoners van de Rivierenwijk hier meer over weten.

Opsporing Verzocht en posters in abri’s

‘Opsporing Verzocht’ besteed in de uitzending van 13 juli aandacht aan de zaak, om meer informatie te verzamelen.

In de Rivierenwijk in Utrecht is al langer uitgebreid aandacht voor de zaak. Zo is een speciale krantenbijlage over de cold case in de wijk verspreid. Ook hangen er posters in verschillende abri’s in Utrecht.

Op maandag 12 en dinsdag 13 juli stond bovendien het Mobiele Media Lab in de wijk. Bewoners konden zo makkelijk contact leggen met hun wijkagent of met leden van het team ‘Cold Cases’.

Meer informatie dankzij aandacht

Inmiddels zijn er al 16 tips binnen bij het rechercheteam, zo laat de politie weten. Er zit interessante informatie bij. Met reconstructies, meerdere bijdragen uit Utrecht en interviews met nabestaanden en rechercheurs, hopen ze de zaak nóg verder in beweging te krijgen.

Nabestaanden

De zus van Sjaak, Laura, en zijn toenmalige vriendin Claudia hopen ook dat de nieuwe aandacht tot antwoorden leidt.

Laura Gerwig vertelt dinsdagavond in Opsporing Verzocht over haar ervaringen met de zaak. Ze vertelt dan hoe zij als veertienjarige het nieuws over haar broer te horen kreeg, en wat het met haar leven heeft gedaan. Vooral het feit dat er nooit een dader is gevonden, is moeilijk te accepteren voor Laura en Claudia.

Meer publiciteit

Op woensdag is de zaak opnieuw in de publiciteit. Dan besteedt het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld uitgebreid aandacht aan de zaak.

Bron: Politie.nl