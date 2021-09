Utrechts restaurant sluit af zonder ingrijpen politie

De eigenaar van het Utrechtse restaurant WAKU WAKU, waarvan de exploitant bij bezoekers de CoronaCheck-app niet wilde controleren, heeft zijn zaak maandagavond afgesloten, zonder dat er door de politie is ingegrepen.

WAKU WAKU had in de loop van de avond moeten sluiten van burgemeester Sharon Dijksma, maar bleef gewoon open. Een aantal sympathisanten was voor het horecapand gaan zitten om een eventuele ontruiming tegen te houden. Daartoe kwam het niet, omstreeks 23.00 uur sloot de eigenaar zelf de zaak.

Na het sluiten van WAKU WAKU bleven enkele tientallen actievoerders staan in de buurt van het horecapand. Na een oproep van de politie zegden ze toe te vertrekken.

Burgemeester Dijksma had tot de sluiting van WAKU WAKU besloten omdat de exploitant de CoronaCheck-app niet wil controleren. Eigenaar Floris Beukers zei dat hij niet wil controleren omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. Daar voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie.

Het is onduidelijk of Beukers dinsdag zijn zaak weer wil openen. Een aantal actievoerders liet maandagavond weten uit solidariteit met de exploitant dinsdag opnieuw naar WAKU WAKU te komen.