Amersfoort – Aanhouding na ongeval aan de Stadsring Amersfoort

Onderzoek

Uit het onderzoek van de politie kwam naar voren dat het waarschijnlijk om een grijze Mercedes C-klasse ging. Dit werd toegelicht in de uitzending van Bureau Hengeveld en daarna kwamen er veel tips binnen. Mede door deze tips, hebben wij vandaag een 40-jarige man aangehouden. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen plaatsvinden.

Hartelijk dank

De politie wil alle oplettende burgers die een melding hebben gedaan hartelijk danken voor hun hulp. Mede hierdoor hebben wij deze verdachte snel aan kunnen houden. U hoeft dan ook niet meer naar het voertuig uit te kijken.

Getuige?

Was u zondag 30 januari omstreeks 21:45 uur getuige van het ongeval en heeft u niet gesproken met de politie? Of heeft u camerabeelden die wij nog niet hebben gezien ? Dan komen we alsnog graag met u in contact. Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt!

Bron: Politie.nl