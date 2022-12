De persoon die zaterdagochtend op de Gansstraat in Utrecht in een diepe put viel, is gered. Veiligheidsregio Utrecht meldt dat deze persoon is overgedragen aan een ambulance. Hoe erg de verwondingen zijn, is niet bekend.

Het hoogte reddingsteam en de brandweer hebben de gevallen persoon uit de 5 meter diepe put op een begraafplaats in de Utrechtse Watervogelbuurt gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon in de put kon vallen.