Ruim 3,2 miljoen euro voor Utrechtse musea van VriendenLoterij  

Goed nieuws voor negen Utrechtse musea! Zij ontvangen ieder een financiële bijdrage van de VriendenLoterij. De negen Utrechtse musea ontvangen samen in totaal ruim 3,2 miljoen euro. Het Nationaal Glasmuseum ontvangt een eenmalige schenking van 370.000 euro voor een noodzakelijke vernieuwingsslag van het museum. Museum Huis Doorn ontvangt een bedrag van 350.000 euro voor de inrichting van recent gerestaureerde Dienstengebouw als nieuwe tentoonstellingsruimte. In totaal kon de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers over 2022 opgeteld een bedrag van 134,8 miljoen euro bijdragen aan cultuur en welzijn in Nederland.

Nationaal Glasmuseum

Het Nationaal Glasmuseum beheert en presenteert een omvangrijke en veelzijdige rijkscollectie glas. Daarnaast is het museum in Leerdam een van de twee werkplaatsmusea in Nederland waar blazers en kunstenaars uit de hele wereld naartoe komen om te werken. De bijdrage van de VriendenLoterij maakt het mogelijk om een herinrichting van de vaste collectiepresentatie door te voeren, zodat er meer context en verdieping aan de collectie kan worden gegeven. In de nieuwe opstelling komen objecten meer tot hun recht en is er meer aandacht voor de toepassingen van glas en de verbinding met de oude glasfabriek en Leerdam.

Museum Huis Doorn

In het Museum Huis Doorn wordt de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum verteld met speciale aandacht voor zijn beroemdste bewoner, de gevluchte Duitse keizer Wilhelm II. Dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij kan het recent gerestaureerde Dienstengebouw museaal worden ingevuld. Het wordt het vertrekpunt voor het verdere bezoek aan het landgoed met een permanente, educatieve tentoonstelling over het Interbellum. Daarnaast komen er wisselexposities die bezoekers laten nadenken over leiderschap, machtsverhoudingen en de verworvenheden van de democratische rechtstaat in de huidige wereld.

Culturele partners in Utrecht

Naast het Nationaal Glasmuseum en Museum Huis Doorn ontvangen Centraal Museum, Het Spoorwegmuseum, Kasteel de Haar, Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok, nijntje museum en Nationaal Militair Museum een bijdrage.