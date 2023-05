Man doodgestoken in woning Utrecht

In een woning aan de Mandenmakerslaan in het Utrechtse stadsgedeelte De Meern is zaterdagavond een man omgekomen bij een steekincident, meldt de politie via Twitter.

Rond 21.30 uur trof de politie een zwaargewonde man in de woning. Hulpverlening ter plekke door onder andere traumahelikopterpersoneel mocht niet baten, de man bezweek aan zijn verwondingen.

Een vrouw is ter plekke aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Er vindt nu sporenonderzoek plaats in het huis.