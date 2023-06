Beoogde coalitie Utrecht polst alle fracties in formatieproces

De vijf partijen die in de provincie Utrecht onderhandelen over het vormen van een coalitie, GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA, hebben inloopsessies voor alle Statenfracties gehouden. De beoogde coalitiepartijen praatten de andere fracties bij over de onderhandelingen. Ook konden Statenleden van partijen die niet bij de coalitievorming zijn betrokken hun ideeën delen over de thema’s wonen en werken, landelijk gebied, mobiliteit en energie en bestuursstijl.

Aan de hand van die thema’s schrijven GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zoals Provinciale Staten hebben gevraagd, meldt de provincie Utrecht.

De beoogde coalitie heeft een meerderheid van 25 van de 49 zetels. Een eerdere poging om een coalitie te vormen met BBB en GroenLinks liep spaak na gesprekken over onder meer de energietransitie. Die partijen hebben elk zeven zetels en zijn de grootste twee in de Utrechtse Staten.

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hopen nog voor het zomerreces, dat op 10 juli begint, de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie te hebben afgerond.