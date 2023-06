Een 87-jarige vrouw uit Baarn is maandag overleden na een verkeersongeval in haar woonplaats. Het slachtoffer werd omstreeks 10.00 uur op de Kwekerij aangereden door een vuilniswagen. Ze bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen, meldt de politie.

De politie is op zoek naar mensen die het ongeval hebben zien gebeuren en nog niet met de politie hebben gesproken.