College Utrecht met vier mannen wil hard werken aan diversiteit

Het nieuwe provinciebestuur in Utrecht wil hard werken aan diversiteit in de provincie. Vier van de vijf gedeputeerden zijn mannen, Mirjam Sterk van het CDA is de enige vrouw. Juist daarom willen ze extra hun best doen voor diversiteit en herkenbaarheid.

Sterk zei bij de presentatie dat er juist extra aandacht is voor diversiteit, omdat die ontbreekt in het college. “Het is onze plicht om er werk van te maken.” De Utrechtse coalitie bestaat uit VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de PvdA.

In het coalitieakkoord staat dat alle Utrechters zich moeten kunnen herkennen in de provincie. Kandidaat-gedeputeerde namens GroenLinks Huib van Essen zegt dat er in het managementteam achter het college “veel vrouwen” zitten. “Het is een aandachtspunt voor de hele organisatie.”

In zijn korte introductie zei kandidaat-gedeputeerde namens de PvdA Rob van Muilekom ook dat er oog is voor diversiteit. Er is volgens hem bewust gekozen voor “een foto waar ook een kind met een kleurtje op staat. Iedereen mag meedoen.”

In de zaal waar het akkoord werd gepresenteerd was het erg druk en de sfeer was jolig. Ook toen de presentator Sterk in eerste instantie vroeg naar het gebrek aan diversiteit, moesten de meeste mensen daar een beetje om lachen. Ze zei met haar roze outfit “wat kleur mee te nemen” in het college.

Het nieuwe college wordt op maandag 21 augustus geïnstalleerd tijdens een extra Statenvergadering. Tot die tijd blijft het huidige college aan.