Gedwongen uitkoop van boeren laatste optie voor college Utrecht

Het gedwongen uitkopen van boeren is voor het nieuwe college in Utrecht een laatste optie in de laatste twee jaar van de bestuursperiode. Kandidaat-gedeputeerde voor landbouw Mirjam Sterk zei desgevraagd dat vrijwilligheid voorop staat. In het akkoord staat dat de eerste twee jaar sowieso geen boeren gedwongen worden onteigend.

“Het is een zwaktebod en er zitten een heleboel stappen voor voordat we dat gaan doen, maar als een boer moedwillig de boel blijft frustreren, dan moeten we het weer in beweging krijgen”, aldus Sterk. Het is volgens haar uiteindelijk aan de Provinciale Staten of boeren daadwerkelijk gedwongen worden uitgekocht en hoe dat dan gebeurt.

Het uitkopen van boeren kan bijdragen aan vermindering van de stikstofuitstoot en zo de natuur helpen te herstellen. Dat is voor het college een van de belangrijke punten in het akkoord.

Vooralsnog is Utrecht de enige provincie waar het gedwongen uitkopen van boeren een optie is voor het college. In alle andere provincies waar al een akkoord is, zit de BBB in het college. Die partij is fel tegen gedwongen onteigening.