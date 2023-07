Een vrouw is donderdagochtend om het leven gekomen als gevolg van een bedrijfsongeval in Ysselsteyn. Dat maakte de politie bekend.

Het ongeval deed zich rond 10.00 uur voor bij een een bedrijf aan de Timmermannsweg in het Noord-Limburgse dorp. Elke hulp kwam te laat, de vrouw overleed ter plaatse. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk.