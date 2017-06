Vacature: communicatiemanager met designskills

Nieuws.nl is groeiende en daarom zoeken we een communicatietalent voor het team op ons hoofdkantoor in Amsterdam. Moet jij altijd de uitnodigingen voor feestjes van je vrienden ontwerpen? Kun jij mails tikken als de beste? Wist jij vroeger als eerste de cheatcodes voor The Sims? Dan maken we heel graag kennis met je!

We zoeken iemand die het team kan versterken op het gebied van communicatie, techniek en design. Je bent het aanspreekpunt voor al onze beheerders. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van de online advertenties. Ervaring met Photoshop is een must, evenals goede communicatieve vaardigheden en technisch inzicht. Je bent de spin in het web op het gebied van tech en design, zo ben je onder andere voor de volgende taken verantwoordelijk;

Je helpt onze lokale journalisten met het werken in WordPress, Google Analytics, Google Plus en Google Drive

Je zorgt voor het opmaken en plaatsen van banners op de lokale nieuwssites

Je onderhoudt het contact met adverteerders rondom bovenstaand proces

Je zorgt voor de Facebook-campagnes en het technisch beheren van de accounts

Niet met al deze platforms ervaring? Dat is geen probleem. Het belangrijkste is dat je er snel mee uit de voeten kan. Kennis van Photoshop is wel een must.

Het profiel dat we zoeken:

Je bent afgestudeerd op HBO of WO en hebt minimaal 1 meeloopstage gelopen

Werkervaring is fijn, maar geen must

Je bent communicatief vaardig, zowel in schrift als per telefoon

Je hebt ervaring met Photoshop (en eventueel InDesign) en kunt er snel mee overweg

Technische aanleg is een must, ervaring met WordPress een pré

Je bent 32-40 uur per week beschikbaar

Wat bieden wij?

Een uitdagende baan in een snelgroeiend bedrijf

Een marktconform salaris en snelle doorgroeimogelijkheden

Een plek in een divers, hecht team met de beste Spotify-lijsten van Nederland

Last but zeker not least; elke dag gratis lunch en op vrijdag een biertje van de baas

Vragen? Interesse? Mail dan naar Leonie Durlinger via [email protected].